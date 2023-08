Schulangst: Mit diesen Tipps könnt ihr euren Kindern helfen!

Starke Gefühle und auch Angst schon vor der Einschulung

Und weil man das in Zeiten hochambitionierter Eltern durchaus sagen darf: Verständnis und Rückendeckung sind in den nächsten Monaten deutlich wichtiger als Druck und der nervöse Blick auf ein mögliches Medizinstudium in 12 oder 13 Jahren. Über unsere eigene Anspannung dürfen wir nicht vergessen, dass der Schulstart auch für die Kinder eine emotionale Herausforderung darstellt – schon vor der eigentlichen Einschulung. So zeigt sich die berühmte Wackelzahnpubertät oft in den letzten Kita-Monaten besonders deutlich. Und dazu gehören nicht nur starke Emotionen in alle Richtungen. "Oft haben Eltern das Gefühl, dass ihre Kinder in Sachen Selbstständigkeit zwei, drei Sprünge rückwärts machen. Gerade die elterliche Hilfe wird wieder stärker eingefordert", erklärt Saskia Niechzial. Dahinter stecke eine Art Rückversicherung, ob Mama und Papa auch weiterhin für mich da sind. Entsprechend gelassen könne man auf die vermeintlichen Rückschritte reagieren und die gewünschte Hilfe gewähren, ohne gleich die mögliche Selbstständigkeit zu gefährden. Das Wissen um elterliche Rückendeckung ist schließlich eine große Erleichterung beim Schulstart, gerade wenn es in den ersten Wochen mal ordentlich ruckelt.