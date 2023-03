Eier färben mit Rasierschaum: DER Tipp für einen Marmor-Effekt!

Und so werden die Eier mit Rasierschaum gefärbt ...

Schritt 1: Legt die Eier für ca. fünf Minuten in den Essig. So wird die Eierschale optimal für die Farbaufnahme vorbereitet. Dann sprüht den Rasierschaum auf den Teller bzw. in die Schalen.

Schritt 2: Nehmt die Lebensmittelfarben eurer Wahl und verteilt sie auf dem Schaum. Ihr könnt sie auch gut mit Hilfe eines Holzstäbchens in den Schaum mischen.

Schritt 3: Jetzt sind die Eier dran: Wälzt sie nacheinander kreuz und quer durch den bunten Schaum, bis das Ei überall bedeckt ist.

TIPP: Alternativ könnt ihr dafür auch eine Muffinform nehmen. So könnt ihr in jede Vertiefung andere Farben füllen. Das sieht dann in etwa so aus: