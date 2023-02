Eier ausblasen leicht gemacht – mit diesen 13 Tricks!

3. Mit Klebeband Risse in der Eierschale vermeiden

Beim Einstechen des Loches ein bisschen zu doll mit der Nadel geruckelt und schon ist ein Riss in der Schale – wer kennt's nicht. Um das zu vermeiden, könnt ihr vorher einfach ein Stück Klebeband, Masking-Tape oder Malerkrepp aufs Ei kleben (es darf ruhig vier bis fünf Zentimeter lang sein, damit ihr es gut festhalten könnt). Wenn ihr jetzt das Loch bohrt, sollte nichts mehr passieren.

4. Das untere Loch im Ei muss groß genug sein

Um die Eier ausblasen zu können, müsst ihr zwei Löcher in die Eierschale bohren. Da manchmal schon Eiweiß aus dem unteren Loch heraustritt, pikst die Löcher am besten direkt über einer Schüssel in die Eier. Das funktioniert besonders gut mit einer großen Nadel (am besten auch vorher desinfizieren). Das Ei am oberen und unteren Ende mit der Nadel anstechen und das Loch am stumpfen unteren Ende des Ostereis vorsichtig vergrößern. Wichtig ist, dass das untere Loch groß genug ist – sonst bekommt ihr das Ei nur schwer heraus. Es sollte etwa einen halben Zentimeter Durchmesser haben.

Tipp: Wenn ihr nur eine dünne Nadel habt, könnt ihr auch ein kleines Loch in die Schale piksen und es mit einem Zahnstocher vorsichtig vergrößern.