Mitgebsel für den Kindergeburtstag

2. Mitgebsel für kleine Künstler

Diese kleine Tüte ist super schnell zusammengestellt und kommt bestimmt gut an. Du kannst entweder eine bereits bedruckte Tüte nehmen oder eine einfache Butterbrottüte. Wenn du magst, kann du noch den Namen des Gastkindes darauf schreiben. Das ist nicht nur praktisch für dich, um den Überblick zu behalten, sondern auch für das Kind persönlicher. Gefüllt werden kann die Tüte dann mit Stiften (wie wäre es z. B. mal mit Biegebleistiften oder stapelbaren Buntstiften), Stickern, Kratzbildern, einem Radiergummi oder Anspitzer oder was dir sonst noch so an Kleinigkeiten zum Basteln über den Weg läuft. Wenn du magst, kannst du on top natürlich auch noch Konfetti und ein paar Süßigkeiten reinlegen.