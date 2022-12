Anfangsmilch 1 im Test: Nur zwei Produkte sind sehr gut

Für Babys, die nicht oder nicht mehr gestillt werden, bietet sich Säuglingsnahrung an. Wer ab Geburt mit Ersatzmilch füttert, greift zu Pre-Milch oder zur Anfangsmilch 1 fürs erste Lebensjahr, um die es in diesem Test geht. Lediglich der Stärke-Gehalt unterscheidet Anfangsmilch 1 von der Pre-Milch (Testergebnisse zu Pre-Milch-Produkten findet ihr unten im Link zum entsprechenden Artikel).

Öko-Test hat Anfangsmilch 1 untersucht

Leider stellten die Öko-Tester (im Rahmen des Tests für die Ausgabe 1/2023) fest, dass problematisches Mineralöl nach wie vor in Säuglingsnahrung vorkommt. Doch die Hersteller scheinen sich der Problematik – vermutlich aufgrund früherer Tests – offenbar bewusst zu sein, die Gründe für die Verunreinigungen zu kennen und zumindest in gewissen Bereichen gegenzusteuern.

So kommen zum Glück endlich keine aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) mehr in den untersuchten Produkten vor. Doch gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) sind leider noch immer in einigen Produkten zu finden.