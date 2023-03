Babymilch wechseln: Was muss man bei der Umstellung beachten?

Wenn Eltern das Gefühl haben, dass ihr Baby von einer Nahrung nicht satt wird oder davon vielleicht Bauchweh bekommt, kann das Milchpulver problemlos gewechselt werden. Auch eine Umstellung von Pre- zu 1-Milch oder zu einer Folgemilch ist natürlich möglich. Voraussetzung ist, dass die Altersangaben und Fütterungsempfehlungen eingehalten werden.

Da jede Milch ein wenig anders schmeckt, sollte das Baby langsam an die neue Nahrung herangeführt werden, sprich am Anfang gibt es zwischendurch immer mal ein Fläschchen mit neuer Milch, nach und nach wird die Menge dann erhöht. So kann sich auch die Verdauung an die neue Zusammensetzung gewöhnen. Ganz wichtig: Bitte keine unterschiedlichen Milchpulver mischen!

Darf man Babymilch aufwärmen?

Nein, Flaschenmilch sollte immer frisch zubereitet werden. Beim Anrühren der Milch können Bakterien in die Flasche gelangen (was ganz normal ist, weil keine Küche keimfrei ist). Auch durch das Nuckeln am Sauger wird die Milch "verunreinigt". Beim Aufwärmen können sich die Bakterien in der Milch vermehren, die beim Baby dann zu Bauchweh oder anderen Infektionen führen können. Rührt das Pulver also am besten immer frisch an – so könnt ihr euch sicher sein, dass sich keine Keime im Fläschchen befinden.

Für Flaschenwärmer gilt: Angerührte Babymilch sollte nicht länger als zwei Stunden auf Trinktemperatur gehalten werden. Anschließend besser entsorgen. Das gilt auch für fertige Milch, die bei Raumtemperatur stehengelassen wird. Nach zwei Stunden bitte nicht mehr benutzen.

Auch wichtig: Fläschchen und Sauger nach jedem Gebrauch gründlich auswaschen