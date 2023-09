Was sich viele Mamas fragen: "Darf ich meinem (ungeborenen) Baby Agavendicksaft zumuten?"

Was steckt eigentlich alles im Agavendicksaft?

"Agavendicksaft besteht aus hauptsächlich aus Fruchtzucker (Fructose), Traubenzucker (Glucose und Wasser). Manchmal enthält er zudem Spuren von Mineralien", erklärt Expertin Misava Macamo. Da es sich um ein Süßungsmittel handele, seien diese aber eher zu vernachlässigen. Tipp der Ernährungsexpertin: "Bezieht eure Vitamine und Mineralien lieber aus wenig verarbeiteten Lebensmitteln, wie Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse oder Obst."

Agavendicksaft fürs Baby: Darf ich das meinem (ungeborenen) Kind zumuten?

Im Prinzip spreche laut der Expertin nichts dagegen, Agavendicksaft in der Schwangerschaft in Maßen zu sich zu nehmen. "Dass er aber 'gesünder' ist als raffinierter Zucker, nun, das lässt sich nicht so einfach sagen." Es stimme aber, dass Agavendicksaft einen geringeren glykämischen Index hat. "Das heißt: Er lässt den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen. Trotzdem liefert er einiges an Zucker – in Form von Fruchtzucker. Agavendicksaft hat demzufolge auch die gleiche Energiemenge wie Zucker."

Und was ist mit den Kleinen, die schon auf der Welt sind? "Babys und Kinder sollten in erster Linie sowieso schrittweise an süße Lebensmittel gewöhnt werden", sagt Macamo. "Angefangen mit Obst. Agavendicksaft ist nicht direkt schädlich für Kinder, doch er sollte eher eine Ausnahme darstellen, da er eine sehr hohe Süßkraft hat und die Kinder somit noch schneller an diesen Geschmack gewöhnt werden." Außerdem stelle der enthaltene Zucker eine Gefahr für Karies dar.