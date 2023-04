Was passiert wirklich in den ersten Stunden nach der Geburt?

Doch was passiert wirklich im Kreißsaal in den ersten Stunden nach einer Geburt?

Nach der Geburt beginnt das Bonding

Mit dem ersten Atemzug beginnt das Neugeborene, sich an die Außenwelt anzupassen. Wenn das Baby keine medizinische Behandlung braucht und auch die Mutter in einem guten Zustand ist, gehören die ersten Stunden nach der Geburt der Familie. Das Baby liegt nackt auf der Brust seiner Mama und wird mit warmen Tüchern zugedeckt. So hört es den Herzschlag, den es aus den letzten Monaten so gut kennt. Der Hautkontakt schützt vor Auskühlung, und das sogenannte Bonding ist meist ein ganz besonderer Moment für die Neu-Eltern.

Ist dieser Haut-auf-Haut-Kontakt wegen Komplikationen nicht direkt nach der Geburt möglich, lässt sich das Bonding später nachholen und sowieso auch in der folgenden Zeit ganz oft wiederholen.

Auch nach einem Kaiserschnitt darf die Mutter ihr Kind meist zumindest ein paar Minuten halten. Durch das Kuscheln wird die Bildung des Hormons Oxytocin angeregt – übrigens auch beim Vater. Es stärkt die Eltern-Kind-Bindung und fördert bei der Frau die Milchbildung.

Die Nabelschnur wird durchtrennt

Wann und wie die Nabelschnur durchtrennt wird, ist von Geburt zu Geburt unterschiedlich. Wenn kein Zeitdruck besteht, kann die Abnabelung in Ruhe vorbereitet werden, und oft darf die Begleitperson den bedeutungsvollen Schnitt selbst durchführen. Für viele frisch gebackene Papas ist es ein besonderer Moment, schließlich steht dieser Akt symbolisch für ein unabhängiges Leben.