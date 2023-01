Plötzlich ist das Baby da: Wenn es nicht schnell genug gehen kann

Für jede Frau ist die Geburt ihres Kindes ein ganz eigenes, individuelles und in ihrem Ablauf meist nicht wirklich vorhersehbares Ereignis. Jede Geburt ist anders und außerdem geht jede Frau mit einer Erfahrung unterschiedlich um. Wie in so vielen Bereichen, ist es auch hier ganz entscheidend, dass ihr auf euer Bauchgefühl hört und euch möglichst nicht von irgendwelchen Geschichten irritieren lasst. Vertraut euch und eurem Körper, ihr seid stark und schafft das! Eine Sturzgeburt ist sehr selten und daher nichts, worüber ihr euch im Voraus den Kopf zerbrechen solltet.