Diese Mutter fuhr nach einer Straßenrand-Geburt mit dem Säugling an der Nabelschnur nach Hause

"Ich werde das Baby JETZT am Straßenrand zur Welt bringen."

In ihrem Facebook-Post schreibt sie sinngemäß: "Nun, ich hatte eine wundervolle Wassergeburt zu Hause geplant, wie bei den anderen Kindern. Doch es lief nicht wie geplant. Ich fuhr gerade mit allen Kindern im Auto, als ich merkte, dass ich besser rechts ranfahren sollte. Ich stieg aus, ging zur anderen Seite, wo das Gras ist und bekam mein Baby. Es ging so schnell! Ich dachte, so etwas würde nur in Filmen passieren. Dann fuhr ich weiter nach Hause mit dem Kleinen, der durch die Nabelschnur noch mit mir verbunden war. Meine Hebamme traf zehn Minuten später ein. Dann mussten wir nur noch das Gras von ihm absammeln.

Ich bin noch immer geschockt, dass ich mein eigenes Baby am Straßenrand zur Welt gebracht habe. Aber er ist perfekt. Alle unsere Kinder sind glücklich, dass er jetzt da ist, und den heutigen Tag werde ich definitiv nicht vergessen. Mein Mann ist nicht ganz so glücklich darüber, dass er die Geburt verpasst hat, aber immerhin hatte ich ihn am Telefon. Ich rief ihn an, um ihm mitzuteilen: 'Ich werde das Baby JETZT am Straßenrand zur Welt bringen', und fünf Sekunden später war er draußen.

Fürs Protokoll: Als ich anfangs ins Auto stieg, hatte ich nur ganz leichte Wehen. Bei den vorigen Kindern hatte es immer um die acht Stunden gedauert, bis ich sie endlich in meinen Armen halten konnte.

Heute kam ich gerade mal 20 Minuten vor der Geburt aus dem Stall, vom Pferdefüttern. Es ging so wahnsinnig schnell.

..."