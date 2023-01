Wie fühlen sich Wehen an? DER Schmerz-Guide für Bald-Mamas

Wie fühlen sich Senkwehen an?

Senkwehen sind Wehen, die circa ab der 36. Schwangerschaftswoche auftreten können. "Diese haben den Sinn, dass sich das Baby tiefer in das Becken hineindreht, um sich dort schon einmal etwas Platz zu verschaffen", erklärt Hebamme Maxine Lehmann. Die Senkwehen sind in der Regel phasenweise über einige Tage und/oder Nächte zu spüren. "In diesen Tagen kann es sein, dass die Frau deutlich ihr Kreuzbein und die Schambeinfuge (Symphyse) bemerkt, da das Becken ggf. noch einmal etwas Platz für das Baby macht.“

So fühlen sich Senkwehen an:

Etwas intensiver als Übungswehen (wie starke Menstruationsschmerzen)

Ziehen im Unterbauch

deutliches Festwerden der Gebärmutter

Mutter hat zum Teil das Gefühl, das Baby "stünde auf"

Das solltet ihr tun:

abwarten und durchhalten: Senkwehen werden schwächer und klingen ab

Hebamme bei Unsicherheiten kontaktieren

wieder genussvoller essen: Viele Bald-Mamas können nach dieser Phase wieder größere Portionen essen.

häufigere Toilettengänge bei Ausflügen bedenken: In seiner neuen Position drückt das Baby teilweise stärker auf die Blase.

Wie fühlen sich Eröffnungswehen (Geburtswehen) an?

Eröffnungswehen leiten die erste Phase der Geburt ein, die sogenannte Eröffnungsphase. Doch die Wahrnehmung ist auch bei dieser Wehenart sehr individuell. Von einem Ziehen im Unterleib und Rücken, bis hin zu einem unglaublich starken Krampfen der Gebärmutter: "Egal, in welche Kategorie die Wehen dann gehören: Die Aufgabe des Körpers in dieser Phase ist, dass sich der Muttermund öffnet und die Gebärmutter genug Kraft aufbauen kann, um mit der Gebärenden und dem Kind gemeinsam in die sogenannte Austreibungsphase zu gelangen", so die Expertin. Der Abstand (Intervall) der Eröffnungswehen werde laut der Hebamme immer kürzer im Laufe der Zeit und die Wehe an sich immer länger – bis der Körper den Rhythmus gefunden hat, in dem er gut zurechtkommt.

So können sich Eröffnungswehen anfühlen:

erst unter der Brust spürbar, dann wandern sie nach unten in den Schoß

am Anfang kommen die Wehen circa alle zehn Minuten und halten knapp eine Minute an

sie verlaufen wellenartig: Die Schmerzen fallen anfangs nur leicht aus, kommen zum Höhepunkt und fallen dann wieder ab

Ziehen im Rückenbereich

im Laufe der Zeit verkürzen sich die Abstände

Springen der Fruchtblase und Abfluss des Fruchtwassers möglich

Das solltet ihr tun:

Gut zu wissen: Je länger diese Geburtsphase in angenehmer Atmosphäre (zu Hause) stattfindet, desto mehr hilfreiche Hormone und Endorphine produziert der Körper der Frau. Das heißt (wie so häufig, wenn es ums Thema Wehen geht): Ruhe bewahren. Kommt erst in die Klinik, wenn der Muttermund bereits einige Zentimeter geöffnet ist. So fällt eure Motivation, die Geburt weiter aus eigener Kraft zu bestreiten, höher aus. Das kann auch bedeuten, dass ihr weniger Schmerzmittel für die Geburt einfordern müsst …