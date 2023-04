Crème brûlée in der Schwangerschaft – ist das problematisch?

Ist Crème brûlée in der Schwangerschaft erlaubt?

Die beliebte französische Süßspeise besteht aus Zucker, Sahne und Eigelb. Die charakteristische Kruste aus Karamell wird in der Regel aus braunem Zucker gemacht. Obwohl Sahne und Eigelb in dem Dessert enthalten sind, müssen auch werdende Mamas nicht darauf verzichten: "Crème brûlée darf in einer (gesunden) Schwangerschaft gegessen werden, solange sie aus frischen und sauberen Zutaten besteht", erklärt unsere Ernährungsexpertin. Das liegt daran, dass die Creme bei der Zubereitung ausreichend im Ofen erhitzt wird. Gefährliche Bakterien werden so unschädlich gemacht.

Darauf solltet ihr bei Crème brûlée in der Schwangerschaft achten ...

Wer die Crème brûlée in der Schwangerschaft bedenkenlos genießen möchte, sollte noch auf weitere Faktoren achten. Misava Macamo fasst zusammen: "Insbesondere durch die enthaltenen Eier und die Milch ist es also zum einen wichtig, die Creme einmal vollständig zu erhitzen. Zusätzlich solltet ihr bei den Zutaten (hier der Milch) auf die pasteurisierte Variante zurückgreifen. Außerdem sollte die Creme – wie alle Süßigkeiten – nur in Maßen und als Genussmittel konsumiert werden." Achtet ihr auf diese Hinweise, steht der Gaumenfreude nichts mehr im Wege.

Tipp: Wollt ihr euch die Speise selbst zubereiten, könnt ihr euch an einer Backzeit von etwa 30 Minuten bei 150 Grad im Backofen orientieren – dann sind alle potenziellen Erreger abgetötet.