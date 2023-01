Tiramisu in der Schwangerschaft: Ist das Dessert jetzt gefährlich?

"In Tiramisu sind für Schwangere problematische Lebensmittel enthalten. Vor allem die rohen Eier bergen das Risiko für eine Salmonellen-Infektion. In der klassischen Zubereitung sind aber auch Kaffee und Alkohol enthalten – Genußmittel, die in der Schwangerschaft nicht empfehlenswert sind bzw. gemieden werden sollten. Das trifft insbesondere für Alkohol zu", so Melanie Wirtgen.