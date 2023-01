Globuli in der Schwangerschaft: Welche homöopathischen Behandlungsmittel helfen?

Globuli und Schwangerschaft

Ein beliebtes homöopathisches Behandlungsmittel in der Schwangerschaft sind Globuli. Die kleinen Kügelchen haben zwar nicht so starke Nebenwirkungen wie schulmedizinische Medikamente – dennoch können sie zu einer Erstverschlimmerung führen. Diese klingt in der Regel schnell wieder ab und ist ein Zeichen dafür, dass das richtige Mittel für das entsprechende Symptom genommen wurde. Eine fachgerechte Anwendung und Dosierung solltet ihr deshalb allerdings auch bei den Globuli mit euerer Hebamme, dem Arzt oder sogar Apotheker absprechen.

