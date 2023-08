Sodbrennen in der Schwangerschaft: Hausmittel und andere Tipps, die wirklich helfen

Der Körper einer schwangeren Frau stellt sich im Allgemeinen komplett um. Hinzu kommen dabei manchmal auch Beschwerden, die jedoch nicht immer schwerwiegend ausfallen müssen. Eine harmlose und häufig auftretende Begleiterscheinung ist bei vielen Schwangeren Sodbrennen. Bei manchen Frauen stellt es sich bereits in den ersten Schwangerschaftswochen ein, und bei manchen beginnt es erst im letzten Schwangerschaftsdrittel. In der Regel nimmt es im Verlauf einer Schwangerschaft zu. Die Ursache für Sodbrennen in der Schwangerschaft ist oftmals auf den veränderten Hormonhaushalt zurückzuführen.