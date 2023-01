DAS hilft bei Schlafstörungen in der Schwangerschaft

Müdigkeit in der Schwangerschaft aufgrund der Hormone

Das Schlafbedürfnis nimmt zu Beginn der Schwangerschaft vermutlich aufgrund des Anstiegs des Schwangerschaftshormons Progesteron zu. Der Körper hat mit der Hormonumstellung und der Entwicklung des Babys einen so hohen Energiebedarf, dass ihr euch auch ab und an mitten am Tage erschöpft und müde fühlen könnt. Diesem Bedürfnis nachzugehen, ist absolut nicht verkehrt, denn so könnt ihr eure Energiespeicher wieder auffüllen. Was ihr allerdings vermeiden solltet: Ein Schläfchen am Nachmittag oder frühen Abend. Denn so kann es sein, dass ihr zusätzlich Probleme beim Ein- und Durchschlafen in der Nacht habt.