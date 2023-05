Ab wann in die Babywippe? Wichtige Infos, die alle Eltern kennen sollten

Die richtige Nutzung der Babywippe

Damit das Baby in der Wippe sicher und bequem liegt, sollten sich Eltern an einige Regeln halten. So sollte die Wippe immer auf einer ebenen Fläche stehen und das Baby immer angeschnallt werden. Außerdem dürfen Kinder nie unbeaufsichtigt in der Babywippe sein, und Eltern sollten unbedingt das Maximalgewicht, das vom Hersteller angegeben wird, beachten.