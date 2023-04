Schlafexpertin verrät: "Diese Tricks helfen, wenn dein Kind ein extremer Frühaufsteher ist"

Tipps einer Schlaf-Expertin

Aber: Hätten wir etwas anders machen können, um unseren Sohn schon viel früher an andere Schlafzeiten heranzuführen?

Schlaf-Coachin Andrea Januschok sagt: "Das Kind später ins Bett zu bringen, wird wohl nur in den allerwenigsten Fällen etwas bringen. Nämlich dann, wenn das Kind zu früh ins Bett geht. In allen anderen Fällen wird das Kind vermutlich nicht nennenswert länger schlafen, sondern vielleicht sogar in die Übermüdung rutschen und zur gleichen Zeit oder eher aufstehen." So viel also zu den gut gemeinten Tipps.