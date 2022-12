Baby-led Weaning: Fingerfood fürs Baby

BLW-Beginn: Von der Hand in den Mund – so geht's

Essen ist Genuss – das sollten Eltern ihrem Kind von Anfang an durch gemeinsame Familienmahlzeiten mit auf den Weg geben. Damit der Nachwuchs eine möglichst breite Palette an Geschmacksrichtungen und Konsistenzen kennenlernt, sollten Mama und Papa ihm abwechslungsreiche Kost anbieten und die Nahrung so portionieren, dass es das Baby gut greifen kann. Für den Anfang sind Brokkoli, Karotten und Kartoffeln gut geeignet. Einfach kurz kochen, abkühlen lassen und dem Baby anbieten. Sticks aus geschnittenem Hartkäse (zum Beispiel Emmentaler oder Cheddar), Frikadellen, Reiswaffeln mit Dips (beispielsweise Hummus und Joghurt), Nudeln und Früchte bringen Abwechslung in die breifreie Beikost. Im Grunde kann der Nachwuchs das Gleiche essen wie die anderen Familienmitglieder, sofern die Speisen kein Salz enthalten und zuckerfrei sind (Fruchtzucker ist natürlich eine Ausnahme). Nüsse, Fisch mit Gräten, Fast Food und industriell hergestellte Nahrungsmittel sind ebenfalls tabu. Zu Beginn sollte man auch auf kleine Lebensmittel wie Mais oder Erbsen verzichten. Den Pinzettengriff lernt dein Baby erst später. Zu Beginn kann es nur mit der Faust greifen.

Wenn Babys Händchen sauber sind und das Kleine sicher, das heißt senkrecht auf dem Schoß von Mama oder Papa oder im Hochstuhl, sitzt, geht‘s ans Servieren: Am besten auf dem Tablett des Hochstuhls oder direkt auf dem Tisch, sodass das Baby eigenständig an die Snacks rankommt. Ein Nachteil, über den sich viele Eltern beim Baby-led Weaning beklagen: Dreck! Wenn Babys nicht gefüttert werden, sondern selber alles probieren dürfen, bleiben Kleckerattacken natürlich aus!

Manche Kinder sind direkt mit Feuereifer dabei, verlieren dann das Interesse; andere brauchen lange, bis sie überhaupt etwas anrühren – jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Eltern sollten ihm die Zeit geben, die es braucht. Irgendwann werden sie feststellen, dass ihr Baby wie die kleine Charlotte beim Essen zunehmend geschickter wird und Karotte und Co. dort landen, wo sie hingehören: im Bauch.