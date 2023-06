Was dein Baby im zweiten Monat schon alles kann

Die körperliche Entwicklung eures Babys im 2. Monat

Im zweiten Monat entwickelt sich euer Baby weiterhin rasant: In dieser Zeit wächst es etwa drei bis vier Zentimeter und nimmt im Durchschnitt 850 Gramm an Gewicht zu. Auch die Kopfkontrolle verbessert sich langsam: Wenn euer Schatz auf dem Bauch liegt, kann es vielleicht schon sein Köpfchen für einen kurzen Moment selbst anheben. Zudem steigt der Appetit und es trinkt mehr Milch als zuvor. In diesem Alter beginnen Babys, ihre Hände zu entdecken. Es wird versuchen, nach Gegenständen zu greifen und diese in den Mund zu stecken. Es wird auch beginnen, sich mehr zu bewegen und zu strampeln. Wenn ihr euer Baby auf den Rücken legt, wird es versuchen, sich auf die Seite zu drehen.

Ein weiteres wichtiges Ereignis im zweiten Monat ist die Entwicklung des Sehvermögens. Babys können nun Farben und Formen besser unterscheiden und fokussieren ihren Blick auf Gegenstände in ihrer Umgebung. All diese Veränderungen sind ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eures Kindes und sollten gefördert werden, indem ihr ihm genügend Zeit zum Spielen und Bewegen gebt.