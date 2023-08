Periode trotz Stillen: Das solltet ihr darüber wissen

Wann kommt die Periode trotz Stillen wieder?

Während der ersten Wochen nach der Geburt haben Frauen den sogenannten Wochenfluss. In der Regel entfällt in dieser Zeit die Periode. Der Körper beginnt mit der Heilung von Geburtsverletzungen, fängt langsam mit der Rückbildung der Gebärmutter etc. an, und der Hormonhaushalt stabilisiert sich Monat für Monat. Eine intensive und keineswegs einfache Zeit für euren Körper, denn es passiert gerade ganz schön viel. Und das ist nicht von heute auf morgen beendet, sondern dauert einige Monate.

Wann die erste Regelblutung nach der Entbindung das erste Mal bei euch wieder einsetzt, kann euch niemand so genau sagen, denn das ist von Frau zu Frau total unterschiedlich und hängt von einigen Faktoren ab, zum Beispiel davon, ob und wie lange ihr stillt und auch von eurem allgemeinen Hormonhaushalt.

Frühestens fünf bis sechs Wochen nach der Entbindung, wenn der Wochenfluss vorbei und die Rückbildung abgeschlossen ist, kann eure Periode wieder einsetzen. Muss sie aber nicht! Bei einigen tritt sie schon nach drei Monaten, bei anderen erst nach sechs oder zwölf Monaten wieder ein. Generell bleibt bei stillenden Frauen die Blutung meist länger aus als bei nicht-stillenden Müttern. Dies hängt mit dem Prolaktinspiegel zusammen. Das Hormon Prolaktin ist für die Produktion von Muttermilch verantwortlich und ist bei stillenden Frauen höher als bei nicht-stillenden Müttern. Wenn ihr euer Kind also stillt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Prolaktinspiegel hoch ist und es deshalb durchaus länger dauern kann, bis die Blutung das erste Mal wieder einsetzt. Stillt ihr hingegen nicht, kann die Periode auch früher auftreten, da sich der Hormonhaushalt schneller normalisiert.