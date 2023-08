Zimt in der Stillzeit

Zimt während der Stillzeit ist in Maßen vollkommen in Ordnung, da er auch die Milchbildung fördert. Die Betonung liegt hier jedoch auf "in Maßen", da das Gewürz unter anderem, wie viele andere Lebensmittel, den Geschmack eurer Muttermilch beeinflusst. Achtet außerdem darauf, dass ihr möglichst den hochwertigen Ceylon-Zimt zu euch nehmt, da dieser weniger Cumarin enthält, als der günstigere Cassia-Zimt.

Der Cumaringehalt ist also abhängig von der Zimtsorte. Aber was ist eigentlich Cumarin? Cumarin ist ein pflanzlicher Aromastoff, der bei zu hoher Dosierung bei besonders empfindlichen Personen wie Kleinkindern und stillenden Müttern langfristig schwere Schäden, wie beispielsweise einen Leberschaden, begünstigen kann. In Maßen kann Zimt von stillenden Müttern problemlos konsumiert werden.