Frau stillt ihr Baby - obwohl sie nie selbst ein Kind geboren hat

Relaktation ist vielen noch immer unbekannt

"Ich wusste schon immer, dass ich meine Kinder stillen möchte. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Probleme haben würde, schwanger zu werden", so Bekki.

In den Monaten, in denen sie auf die Geburt ihrer Tochter wartete, informierte sie sich in verschiedenen Facebook-Gruppen über das Thema Relaktation.

"Ich war die erste Person in der über 50-jährigen Geschichte meiner Kinderwunschklinik, die eine Laktation einleitete. Sie wussten nicht einmal, dass es möglich ist", sagt sie.

Als Mira per Kaiserschnitt geboren wurde, wartete Bekki im Krankenhaus darauf, ihre Tochter zum ersten Mal im Arm halten zu dürfen. Dann geschah das Verblüffende: Nur eine halbe Stunde nach ihrer Geburt lag das Kind an ihrer Brust.

"Mit ihrer Hand hielt sie meinen kleinen Finger, dockte an meiner Brust an und fing an zu saugen", erinnerte sich Bekki. Der Augenblick war so emotional, dass sie die Tränen nicht zurückhalten konnte. "In diesem Moment fühlte ich mich wie eine Mutter."