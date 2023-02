Wann bringt der Osterhase eigentlich die Eier – und warum?

In einer anderen Geschichte heißt es, dass Erwachsene eine Erklärung dafür suchten, wie die Ostereier in die Nester kommen. Da Hasen ab und an im Garten gesichtet werden, wenn sie auf Nahrungssuche sind, so flink hoppeln können und sich manchmal auch sehr gut verstecken, wurde er kurzerhand zum Osterhasen ernannt. Aber nicht in allen Gegenden: Je nach Region kommt auch der Hahn, der Kuckuck, der Storch – oder sogar der Fuchs!