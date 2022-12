Weihnachten mit Kindern: Tipps für entspannte Feiertage

Müssen wir an Heiligabend singen?

Ein klares und wunderkerzenstrahlendes: Ja! Also Liederbuch abstauben, Seite 61 "Gloria in excelsis deo" aufschlagen und los geht’s! Falls ein Instrumentalist, Flöte, Tröte, zur Not auch Klavier, hinzugezogen werden kann: wunderbar! Die Oma, textsicher, doch altersbedingt intonationsschwach, legt los, Tante Gerti, glücklich tirilierend, schwingt sich ein. Opa Hans brummelt das Gloria auf einem Ton durch und Onkel Arno geht eine rauchen. Mama und Papa sind, dem Anlass angemessen, um Feierlichkeit bemüht. Schwesterchen Dani bläst munter auf der Flöte, wobei sie eindeutig auf Seite 51 spielt, was der Stimmung aber keinen Abbruch tut.

Singen an Heiligabend kann besinnlich, feierlich, komisch und lustig sein, Hauptsache, es wird gesungen. Sonst ist es in der Stillen Nacht eindeutig zu still.

Werner Meier und Margit Sarholz machen als "Sternschnuppe" Musik für Kinder. Ihre Weihnachts-CD "Oh Tannenbaum" mit Liedern und Geschichtchen hat auch eine Playback-Version mit Textheft

Würstchen oder Menü – was gibt es Weihnachten zu essen?

Wichtig ist doch vor allem, dass man sich an Weihnachten Zeit füreinander nimmt und nicht einer gestresst in der Küche steht. Eine gute Vorbereitung ist da das A und O. Das gilt für den Kartoffelsalat (zu den Würstchen) genauso wie für ein festliches Weihnachtsmenü. Man kann nämlich auch eine Selleriemousse (zur Vorspeise) und die Beilagen zum Hauptgang am Tag vorher zubereiten. Und während die ersten Geschenke ausgepackt werden, schmurgelt das Rinderfilet langsam im Ofen vor sich hin. Gemeinsam richtig gut essen – schöner kann Weihnachten doch gar nicht sein.

Holger Stromberg, Fernsehkoch und Autor, bekochte zehn Jahre lang die deutsche Fußballnationalmannschaft