Alles wird teurer: 36 echte Spartipps für Familien

Ein Kind ist da: Mehr Ausgaben, weniger Einkommen!

Gleichzeitig kommt monatlich weniger Geld rein: "In erster Linie haben Eltern die Mehrausgaben im Blick: Windeln, Kleidung und so weiter. Was sich aber meist noch viel stärker verändert, ist das Familieneinkommen", weiß Familienfinanzexpertin Jasmina Dreißel-Ottnad.

"Das beginnt beim Mutterschafts- und Elterngeld, häufig gefolgt von der Frage, ab wann das Kind einen Kita-Platz bekommt. Denn: ohne Betreuungsplatz kein zweites Einkommen. Das kann zur finanziellen Belastungsprobe für Eltern werden." Ist der Kita-Platz schließlich gefunden, muss man für ihn in vielen Bundesländern tief in die Tasche greifen. Und: "Mindestens ein Elternteil begibt sich dann meist in eine Teilzeitbeschäftigung", sagt die Expertin. Kurz gesagt: Zur Höhe des ursprünglichen Einkommens kommt man nicht mehr zurück.

Mathe-Kenntnisse allein reichen nicht aus, um Geld zu sparen

Da ist es kein Wunder, dass auf den Konten junger Familien häufig Ebbe herrscht. Vor allem, wenn dann noch aktuelle Ereignisse hinzukommen, wie der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Steigung unserer Lebenshaltungskosten – auch in Deutschland. Lebensmittel, Energie, Rohstoffe ... alles wird teurer! Der Gang zum Supermarkt wird für Familien mit geringem Einkommen derzeit zum Spießrutenlauf. Für Eltern ist es deshalb unerlässlich, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Die Grundlagen dafür haben wir alle in der Schule gelernt – und sie erscheinen so simpel: Es muss mehr eingenommen als ausgegeben werden, damit etwas übrigbleibt. Oder immerhin so viel eingenommen werden, wie ausgegeben!? Reicht dieses Wissen nicht?

Nein, weiß Jasmina Dreißel-Ottnad aus Erfahrung: "Richtig, Rechnen haben wir in der Schule gelernt. Welchen Einfluss das auf unseren Kontostand, unser Leben und unsere Altersvorsorge haben kann, das fällt in aller Regel jedoch sprichwörtlich unter die Schulbank. Leider." Und simple Addition und Subtraktion reiche beim Thema Finanzen nun einmal nicht aus, so die Expertin: "Ich kann ein Mathe-Ass gewesen sein und trotzdem tief in den Schulden stecken, und mir mit meinem Geldverhalten ein Desaster in Sachen Rente vorprogrammieren."

Haushaltsbücher und Finanz-Fahrpläne für Familien

Also muss Hilfe her. Googelt man nach Spartipps, so stößt man immer wieder auf ein Schlagwort: das Haushaltsbuch. Ein Tool, auf das auch unser zweiter Interviewpartner schwört: Stefan Masarwa ist Gründer des Finanzblogs "familienknete". Er vergleicht das Sparen ohne Haushaltsbuch sogar mit Autofahren bei geschlossenen Augen: "Genauso schwierig wird es, Geld zu sparen, wenn ihr eure Ausgaben nicht im Blick behaltet. Ein Haushaltsbuch ist wie ein Tagebuch und hilft dabei, den Überblick zu bewahren, egal wie turbulent euer Alltag ist." Der Vater einer Tochter ist überzeugt, dass durch das Führen eines Haushaltsbuchs viele Eltern weniger Geld ausgeben würden.

Auch Jasmina Dreißel-Ottnad weiß, dass ohne entsprechende Dokumentation häufig der Überblick über die Abbuchungen vom eigenen Konto fehlt: "Für viele ist es eine echte Überraschung, welche Summen sie für Abos, Streaming-Dienste, Fitnessstudio, Bankkonten, Versicherungen und Versorger bezahlen." Der erste schöne Nebeneffekt: Allein das Bewusstwerden dieser Summe sporne häufig schon an, brachliegende Fitnessstudio-Verträge zu überdenken oder Versicherungen und Versorgerverträge zu vergleichen und zu wechseln.

Schnelle Sparideen und langfristige Ziele

Einsparpotenzial gebe es auch gerade in Bezug auf die Kinderausstattung, so Stefan Masarwa: "Wer konsequent Babykleidung gebraucht kauft, spart sehr viel Geld." Um das Familiensparschwein schnell zu füllen, empfiehlt der Experte nicht nur den Second-Hand-Kauf, sondern auch selbst die Möglichkeiten des Verkaufens zu nutzen: "Ein Baby stellt euer ganzes Leben auf den Kopf. Auch eure Wohnung wird sich verändern müssen. Nutzt die Gelegenheit, um konsequent auszumisten. Verkauft alles auf einem Flohmarkt oder über Kleinanzeigen. So könnt ihr schnell mehrere hundert Euro verdienen."

Wenn man für gesicherte Finanzen sorgen möchte, reicht eine einmalige Flohmarktaktion jedoch nicht aus. Jasmina Dreißel-Ottnad rät deshalb zum Kassensturz: "Im ersten Schritt müssen die Zahlen auf den Tisch, Schwarz auf Weiß oder noch besser: In eine digitale Tabelle." Denn eigentlich sei die Sache einfach: "Man muss sich eine kurze Weile etwas intensiver mit den Dingen befassen, das passende Setup für sich und seine Familie finden – und es umsetzen. Das ist die Basis, um zu wissen: Was haben wir? Wohin wollen wir? Und wohin können wir?"

Auch Stefan Masarwa rät dazu, sich finanzielle Ziele zu setzen: "Das kann ein Lebensabend ohne Altersarmut sein, genug Eigenkapital für das Traumhaus oder eine gefüllte Urlaubskasse für den nächsten Sommer." Der abschließende Tipp des Finanz-Experten: "Finde deine Ziele und verpasse ihnen ein Preisschild, schon fällt dir das Sparen leichter."