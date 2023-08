An diesen Eigenschaften erkennt ihr eine "Crunchy Mom"!

Alternativer Lebensstil

Eine Crunchy Mom lebt sehr bewusst und reflektiert. Es ist ihr wichtig, ihr Familienleben nach eigenen Maßstäben zu gestalten, auch wenn oder weil diese nicht der Norm entsprechen und am Mainstream vorbeigehen. Sie möchte das Beste für ihre Familie, daher sucht sie einen guten Lebensstil für sich und ihre Familie, der naturnah, gesundheitsbewusst und sozial ist und auch nachfolgenden Generationen gerecht wird. Sie hinterfragt und recherchiert viel und akzeptiert nicht einfach den Status quo. Sie ist flexibel und passt ihr Verhalten und ihre Lebensweise beständig neuen Erkenntnissen und Einsichten an und scheut sich nicht davor, die eigene Meinung zu äußern, auch wenn sie damit aneckt. Optimalerweise zieht sie aus Forschung und Tradition das heraus, was für ihre Familie am besten ist. Sie übernimmt Verantwortung und pflegt naturgemäß eine starke Bindung zu ihren Kindern.

Kategorisierungen sind Verallgemeinerungen

Wie alle Kategorisierungen im Hinblick auf einen Charakter gibt es auch für die Crunchy Mom einige Kriterien, die klischeehaft anmuten, an denen aber möglicherweise auch etwas dran ist. Auch wenn nicht alle Punkte auf jede Crunchy Mom zutreffen oder zu unterschiedlichem Ausmaß. So bekommen typische Crunchy Moms ihre Kinder zu Hause, wickeln sie mit Stoffwindeln und stillen natürlich. Das Essen fürs Baby und die ganze Familie wird selbst gekocht. Sowieso bauen sie ihre Lebensmittel so weit wie möglich selbst an und verwenden kaum oder keine industriell verarbeiteten Produkte. Es gibt keinen Fernseher zu Hause, sondern Bücher. So weit zu den Verallgemeinerungen. Doch letztendlich darf natürlich jede/r selbst für sich definieren, was eine Crunchy Mom (und natürlich auch einen "Crunchy Dad") ausmacht und ob man sich selbst dazu zählt oder nicht.