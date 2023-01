Spielzeugwaffen für Kinder: harmlos oder bedenklich?

Angst um den Frieden im Kinderzimmer

Vielleicht ist das die beste Erkenntnis meiner Recherche: Wir Eltern können uns beim Thema Waffen ruhig entspannen und müssen nicht gleich um den friedvollen Charakter unseres Nachwuchses fürchten, nur weil er so gerne Burgen erobert oder Schlachten ausficht. Zugegeben, das ist gar nicht so leicht. Als mein Sohn sich plötzlich weniger für Dinosaurier als für die Kanonen und Gefahren von Jägern und Piraten interessierte, war das für mich im ersten Moment ein großer Schock. Ich klagte meiner Mutter mein Leid und sie sagte nur: "Na, dann siehst du mal, was wir mit dir alles erlebt haben."

Und tatsächlich, in meinem Kinderzimmer wurden unzählige Schlachten geschlagen, lange kannte ich kein anderes Thema als Ritterturniere, Western-Duelle und Drachenkämpfe. "Wir tun gut daran, uns an unsere eigene Kindheit zu erinnern und auch mal am Ritterspiel oder Wasserschlacht im Garten teilzunehmen. Das macht viel Spaß und gibt uns die Chance auch aktives Vorbild zu sein", sagt auch Mehringer. Denn auch im Umgang mit Waffen braucht es Regeln, zum Beispiel Stopp heißt auch Stopp und die Grenzen von anderen Mitspielenden sind zu respektieren. Wichtige Grundsätze eines friedvollen Miteinander also. Auch Gespräche – altersgemessen versteht sich – über Kriege und Gewalt sollten geführt werden. Dabei kann man seinem Kind durchaus erklären, welche Folgen Waffen und kriegerische Konflikte haben können. Welche Spielzeug-Waffen man am Ende zulässt, ist natürlich allen Eltern selbst überlassen. Nur so viel: Ein rigoroses Nein wird vermutlich die Begeisterung und den Reiz nur steigern. Der bessere Weg ist wie so oft das gemeinsame Aushandeln und die Suche nach Kompromissen.

Eure Meinung: Sind Spielzeugwaffen für Kinder okay?

Sollte auch im Kinderzimmer strenger Pazifismus herrschen – oder spricht nichts gegen Wasserpistole und Plastik-Nerf? An dieser Frage scheiden sich die Meinungen von mindestens schon zwei Elterngenerationen. Wir haben Mütter und Väter gefragt, ob sie Spielzeugwaffen noch für zeitgemäß halten.

"Vom Krieg spielen wird keiner ein Mörder"