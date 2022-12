8 Gefahren für Kinder in der Weihnachtszeit, die ihr kennen solltet!

Kinder und Weihnachtskerzen

Kein Weihnachten ohne Kerzen: Ob bereits an den Adventswochenenden, einfach abends, damit es gemütlich ist oder an Heiligabend am Tannenbaum: Kerzen sind romantisch und gemütlich, aber auch eine Gefahrenquelle. Kerzen bedeuten schließlich offenes Feuer und sind deshalb am allerbesten nicht in Reichweite der Kids aufzustellen.

Falls ihr sie zum Beispiel auf dem Esstisch stehen habt, vielleicht in einem Adventskranz, achtet bitte besonders auf Folgendes:

Mit den Zweigen um den Adventskranz sollte nicht in der Flamme gespielt werden. Die Kerzen sollten so positioniert werden, dass sie nicht aus Versehen umgestoßen werden können. Bleibt beim Geschenkeauspacken in der Nähe von Kerzen immer mit einem wachsamen Auge bei euren Kleinen: Das Papier kann sich schnell entzünden, falls es an die Kerze gerät.

Hinweis: Um sicher zu gehen, solltet ihr eure Kleinen gar nicht mit brennenden Kerzen alleine lassen.