Warum es wichtig ist, dass Kinder genug Schlaf bekommen

Die Zubettgehzeit sollte sich nach der Aufstehzeit richten

In unserer heutigen Zeit ist der Alltag oft von festen Zeiten bestimmt. Wenn euer sechsjähriges Kind beispielsweise morgens um 6.30 Uhr aufstehen muss, sollte es möglichst gegen 19.30 Uhr schlafen. Diese Rechnung lässt sich auch auf ein anderes Alter und eine andere Aufstehzeit anpassen. Es kann aber auch sein, dass diese elf Stunden für ein bestimmtes Kind, das beispielsweise nur neun Stunden Schlaf benötigt, einfach zu viel sind und es dann entweder nicht einschlafen kann oder morgens noch früher wach ist. Hier ist das gesunde individuelle Ermessen von euch als Eltern gefragt. Ihr merkt selbst, ob euer Kind ausgeschlafen ist oder nicht. Ob es mehr oder weniger Schlaf braucht. Und das kann sich je nach Lebensphase auch ändern.

Wie wichtig ist regelmäßiger Schlaf für Kinder?

Dass der Ablauf von der Aufstehzeit abhängt, bestätigt auch die Psychotherapeutin Dr. Barbara Schwerdtle aus Höchberg: Regelmäßige Rhythmen wie auch Einschlafrituale seien generell gut für Kinder. "Sie geben Kindern Sicherheit und helfen ihnen, sich in der für sie aufregenden und spannenden Welt zurechtzufinden", so die Psychologin. "Besonders wichtig ist der Aufstehzeitpunkt am Morgen, an diesem richtet sich der Rhythmus aus. Steht man am morgen immer in etwa zur gleichen Uhrzeit auf, wird man meist auch ungefähr zu gleicher Uhrzeit müde und kann so gut und schnell einschlafen."

Der Schlaf vor Mitternacht ist am wichtigsten: Mythos oder Tatsache?

"Dieser Mythos kommt daher, dass der Schlaf in der ersten Nachthälfte mit Erholung in Verbindung gebracht wird", erklärt Frau Dr. Schwerdtle. "In der ersten Nachthälfte haben wir Menschen im Verhältnis mehr Tiefschlaf. Es geht also nicht unbedingt um den Schlaf vor Mitternacht, sondern um die erste Hälfte der Nacht."

Was können Eltern tun, wenn ihr Kleinkind einfach nicht vor 22 Uhr müde ist? Auch hier rät die Expertin zur Regelmäßigkeit und einem ruhigen Zubettgehritual, das sich täglich wiederholt. Auch, um Abstand zu den Aktivitäten am Tage zu gewinnen. "Hierbei ist es wichtig, Fernseher, Handy und andere elektronische Medien rechtzeitig auszuschalten", rät Barbara Schwerdtle. Außerdem sollte immer das Gesamtschlafbedürfnis des Kindes ermittelt werden (z. B. mit einem Schlafprotokoll). Eltern können sich folgende Fragen stellen: