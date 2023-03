"Es ist das schönste Gefühl, wenn mein Sohn MEIN Kinderbuch lesen möchte"

Auf welche Schwierigkeiten bist du gestoßen?

Die größte Herausforderung war, einen Illustrator zu finden, der Fahrzeuge und Monstertrucks zeichnet. Nach längerer Suche habe ich über eine Freelancer-Plattform einen Illustrator aus der Türkei gefunden, der die Idee super fand und es sich auch zugetraut hat. Und tatsächlich hat er es genauso umgesetzt, wie ich es mir gewünscht habe. Ich musste allerdings viel Geduld mitbringen. Es dauert lange, ein Kinderbuch illustrieren zu lassen. Man kann mit sechs bis zehn Wochen rechnen. Das war eine Geduldsprobe!

Eine weitere Herausforderung war es, ein druckreifes Layout zusammenzustellen.

Als ich alles hatte, habe ich mich über Self-Publishing-Verlage informiert und den ausgewählt, der mir am meisten zugesagt hat. Ich wollte das Projekt für mich und meinen Sohn machen, und deshalb wollte ich es so unabhängig wie möglich unter Dach und Fach bringen.

Wieviel verdienst du an dem Buch?

Von den Einnahmen kann ich mir einen Keks kaufen. Ich bekomme nur ein paar Cents pro verkauftes Exemplar. Wenn man keine J.K. Rowling ist, kann man davon nicht leben. Aber dafür habe ich es auch nicht gemacht. Es war nur als Kinderbuch für meinen Sohn gedacht, und wenn ich noch jemandem eine Freude machen kann, der auch auf der Suche nach einem Monstertruck-Buch für sein Kind ist, dann bin ich schon happy.

Wie fühlt es sich an, dass dein Buch nun erschienen ist?

Es fühlt sich mega gut an, sein eigenes Buch veröffentlicht zu haben. Ich kann es manchmal selbst gar nicht glauben. Jetzt steht "Monty Monstertruck" bei uns im Kinderbuchregal, und das Schönste ist eigentlich, wenn Jonah gezielt hingeht, sich das Buch schnappt und zu mir sagt: "Mama, gucken wir uns heute den Monty an?" Das ist das schönste Gefühl überhaupt.

Hast du bereits weitere Buchideen?

Ich arbeite schon am nächsten Buchprojekt. Diesmal wird es aber kein Kinderbuch sein, sondern was für Eltern. Das wird aber wieder viel Zeit in Anspruch nehmen, weil es gar nicht so einfach ist, das nebenher auf die Beine zu stellen, wenn man einen Job und ein Kind hat. Deshalb wird es wohl noch eine Weile dauern, bis es auf den Markt kommt.