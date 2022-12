Diese Märchen sind zu brutal für Kinder – oder!?

Schneewittchen

Zentrum des Bösen in diesem Märchen: Die übereitle Königin, die Schneewittchen umbringen (!) will, nur damit sie weiterhin die "Schönste im ganzen Land" bleibt. Hmmm ... Aber wusstet ihr, dass es eine sehr moderne Neuauflage des Märchens (zum Beispiel über Amazon) gibt? Stephan Kalinski hat sie geschrieben und fragt darin zum Beispiel: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Mutigste im ganzen Land?" Der Autor räumt mit gängigen Klischees auf und lässt Schneewittchen die Zwerge lesen und schreiben lehren, statt zu kochen und zu putzen. Die werden zu Freunden, die aus sieben Ecken dieser Welt stammen – und es gibt sogar einen König, der Windeln wechselt. So geht Märchen also auch.

Arielle, die Meerjungfrau

Okay, wer hat sich früher auch so sehr vor der Meereshexe Ursula gefürchtet? Mit ihren krakenhaften Tentakeln, der tiefen Stimme und dem gehässigen Lachen. Mit diesem YouTube-Video könnt ihr nochmal in die dunkle Unterwasserwelt eintauchen, aber besser ohne eure Kleinen: