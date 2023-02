Die 5 wichtigsten Kriterien beim Schulranzen-Kauf

Die Auswahl an Modellen und deren Designs ist schier unerschöpflich. Groß, klein, breit, schmal – für jeden Kör- perbau scheint es das richtige Modell zu geben. Verziert mit Dinosauriern, Lamas oder Sportsymbolen wird die Aufmerksamkeit der Kinder generiert, die einen Schulranzen zumeist aus- schließlich nach der Optik auswählen. Verständlich, denn sie identifizieren sich mit ihren Hobbys und Träumerei- en und möchten diese auch nach außen hin zeigen. Doch als Eltern sollten wir auf mehr achten als eine ansprechende Optik. Die fünf wichtigsten Kriterien zum Kauf eines Schulranzens stelle ich euch an dieser Stelle vor:

1. Ergonomie des Ranzen

Jeder Kinderrücken ist anders. Dabei ist nicht nur die Größe eines Kindes entscheidend, sondern auch seine Statur. Einige Kinder haben bereits in jungen Jahren einen breiteren Rücken, andere sind eher schmal gebaut. Auf diese körperlichen Unterschiede muss ein Schulranzen individuell eingehen können.

Viele Firmen bieten dafür bereits in ihrer Modellauswahl unterschiedliche Varianten an. So gibt es beispielsweise sogenannte Lightweight-Modelle, die ein geringes Eigengewicht mitbringen und sich somit perfekt für zartere Kinder eigenen. Hier lohnt sich ein Blick auf die Startseiten der Schulranzen-Anbieter, auf denen sich zumeist eine Vorstellung der unterschiedlichen Modelle befindet.

Tipp: Trefft zunächst als Eltern eine Vorauswahl des Modells. Anschließend könnt ihr gemeinsam mit eurem Kind das Design aussuchen. Andernfalls verliebt sich das Kind vielleicht in ein Design, das jedoch gänzlich unpassend für seine Statur ist. Diesen Ärger kann könnt ihr durch eine Auswahl im Vorfeld vermeiden.

2. Verstellbarkeit

Meine beiden älteren Kinder haben ihren Ranzen vom ersten bis zum vierten Schuljahr getragen. Klar, dass sie in dieser Zeit enorm gewachsen sind. Da ein vernünftiger Schulranzen recht teuer ist, sollte er diesen Zeitraum locker überstehen können. Hier lohnt es sich definitiv, in Qualität zu investieren. So bieten hochwertige Modelle die Möglichkeit, den Rückenteil sowie sämtliche Gurte in der Länge zu verstellen. Der Schulranzen kann mit wenigen Handgriffen individuell auf die Körpergröße des Kindes angepasst werden.

3. Raumaufteilung

Für Schulanfänger ist es eine Herausforderung, sich eigenständig im Unterricht zu organisieren. Wo war nochmal der Deutsch-Hefter und wieso ist die Trinkflasche wieder über dem Mathebuch ausgelaufen? Diese Stressfaktoren können durch eine vernünftige Aufteilung des Ranzen-Innenraums vermieden werden.

Eine separate (Seiten-)Tasche ist Pflicht, um den Proviant getrennt von den Schulmaterialien aufzubewahren. Des Weiteren hilft es, wenn Bücher und Arbeitsmaterialien (Hefte und Hefter) voneinander getrennt sind. Kids können so leichter nachvollziehen, welches Material sich in der Tasche befindet.

Weitere kleine Abteile sowie verschließbare Fächer tragen zusätzlich dazu bei, die Eigenorganisation zu fördern. Je aufgeräumter die Schultasche, desto leichter lässt sich die Aufmerksamkeit auf den Unterricht richten.