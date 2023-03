Die Krux mit der Gymnasialempfehlung

Akademikerkinder bekommen häufiger eine Gymnasialempfehlung

Eine Studie der Universität Mainz zeigte, dass Kinder, deren Eltern eine höhere Bildung und ein höheres Einkommen haben, bei gleichen Noten eher eine Gymnasialempfehlung erhalten, als Kinder von weniger gebildeten Eltern mit niedrigerem Einkommen. Dürfen die Eltern über die Schulform der weiterführenden Schule entscheiden, spitzt sich das noch mehr zu: Offenbar sind Eltern mit höherer Bildung mehr hinterher, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, während Eltern mit geringerer Bildung ihr Kind bei gleichen Noten eher nicht so oft auf dem Gymnasium anmelden. Marcel Helbig und Cornelia Gresch, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, fassen das in einem Schriftstück treffend zusammen:

Wo Eltern das letzte Wort haben, kommen noch weniger Arbeiterkinder aufs Gymnasium.

Die freie Elternwahl hat also nicht immer nur Vorteile. Und: "Eltern müssen sich in ihrem individuellen Fall auf ihre eigene Einschätzung verlassen, denn sie tragen schließlich die Verantwortung", betont der Kinder- und Jugendpsychologe Ralph Schliewenz aus Soest. "Bei unterschiedlichen Sichtweisen lohnt sich das Gespräch, um diese besser nachvollziehen und ggf. eigene Beurteilungen revidieren zu können. Erst wenn alle von der Entscheidung überzeugt sind, verbessert sich in der Regel auch die Prognose."

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2017 Stimmen laut, die Vergleichstests am Ende der Grundschule forderten, um die Übergangsempfehlung gerechter zu machen. Eine Studie der TU Dortmund, die von der Stiftung Mercator gefördert wurde, zeigte nämlich, dass die Empfehlung für die weiterführende Schule oft nicht mit dem tatsächlichen Leistungspotenzial der Schüler und Schülerinnen übereinstimmte. Sowohl die Autoren der Studie als auch der Elternverein NRW hielten Vergleichstest als zusätzliches Kriterium für sinnvoll. Nachteil dabei: Die Tagesverfassung der Lernenden oder die Nervosität aufgrund des Tests könnten das Ergebnis verfälschen. In Bayern gibt es aktuell die Möglichkeit, ein Kind, das aufgrund des Notendurchschnitts keine klare Gymnasial- oder Realschulempfehlung hat, zum sogenannten Probeunterricht an der entsprechenden Wunschschule anzumelden. Dort gibt es dann schriftliche Aufgaben in Deutsch und Mathematik, die gemeinsam mit den mündlichen Noten über das Bestehen des Probeunterrichts entscheiden.

Egal, nach welchen Kriterien derzeit über die weitere Schullaufbahn entschieden wird, die Entscheidung ist sicher nicht unfehlbar. Hier gibt es auf Seiten der Behörden durchaus noch Luft nach oben, was die Verbesserung des Schulsystems angeht. Die Rütli-Schule in Berlin etwa ist in vielerlei Hinsicht neue Wege gegangen und ist damit sehr erfolgreich.