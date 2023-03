Werden Kinder unselbstständig, wenn Eltern ihnen bei den Hausaufgaben helfen?

Keine Hausaufgaben im Ganztag, oder?

In Zeiten von Ganztagsschulen sind Hausaufgaben für viele Familien ohnehin kein Thema mehr. Es gibt dann betreute Lernzeiten in der Schule, in denen die Lernenden ihre Aufgaben (hoffentlich) erledigen. In diesem Fall liegt die Verantwortung jedenfalls nicht direkt bei den Eltern. Es sei denn, die Kinder können sich in der Schule nicht genug konzentrieren und schaffen die Aufgaben daher nicht. Im Ganztag wäre es optimal, wenn geschultes, pädagogisches Personal in den Lernzeiten zur Verfügung stünde, an das die Lernenden sich bei Bedarf wenden können. Gleichzeitig sollte das Personal darin geschult sein, eigenständiges Arbeiten zu unterstützen. Sollen die Schüler und Schülerinnen also anhand von Hausaufgaben lernen, eigene Ziele zu verfolgen, sich ihre Zeit einzuteilen, ihre Aufmerksamkeit, Gefühle und Impulse zu kontrollieren, muss man ihnen zeigen, wie das geht. Das nennt sich dann Selbstregulation, die auch ein Ziel sein kann, das man mit Hausaufgaben verfolgen möchte.