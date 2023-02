"Ich habe zu Hause keine Stifte, um meine Hausaufgaben zu machen."

"Wie eine Frage das Leben unserer Kinder ändern kann" lautet der Untertitel des Buches "I wish my teacher knew"* (übersetzt: "Ich wünschte, meine Lehrer wüssten"). Die Autorin, Kyle Schwartz, unterrichtet an einer Grundschule in Denver, USA. Um die Kinder ihrer neuen Klasse besser kennenzulernen, verteilte sie zum Schulstart Zettel mit der Aufschrift: "Ich wünschte, meine Lehrerin wüsste …". Die Antworten haben sie so sehr bewegt, dass schließlich ein Buch daraus entstand.

Viele Antworten sind sehr bewegend und zeigen: Es lohnt sich, hinter die Fassade zu schauen und mit Kindern in Kontakt zu treten. Das gilt übrigens nicht nur für Lehrer und Lehrerinnen, sondern für alle Erwachsenen.