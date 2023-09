Warum ihr niemals den Namen eures Kindes auf den Ranzen oder Rucksack sticken lassen solltet

Alternativen zur Personalisierung

Wahrscheinlich habt ihr nie darüber nachgedacht, was der Name an der falschen Stelle anrichten kann. Doch die gute Nachricht lautet: Es gibt Alternativen zur Personalisierung von Schulranzen und Rucksäcken, die den Datenschutz und die Sicherheit des Kindes gewährleisten.

1. Anhänger und Aufkleber (ohne Namen)

Eine Möglichkeit: Verziert den Rucksack mit Aufklebern oder Anhängern. Und: Lasst euer Kind sie selbst aussuchen. So kann es seinen Rucksack individuell gestalten, ohne dabei persönliche Informationen preiszugeben.