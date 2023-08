Wann müssen Erstklässler ins Bett gehen?

Von Schlafgewohnheiten bis Schlafbedarf

Es ist wichtig, dass Eltern die Schlafgewohnheiten ihrer Kinder fördern und eine regelmäßige Schlafenszeit etablieren, um sicherzustellen, dass sie genügend Ruhe bekommen. Dabei helfen auch Einschlafrituale. Natürlich kann es am Wochenende und in den Ferien auch mal später ins Bett gehen, aber fallen möglicherweise das Einschlafen am Vorabend und das Aufstehen am ersten Schultag entsprechend schwerer. Ihr kennt euer Kind selbst am besten und findet sicherlich schnell heraus, wie viel Schlaf es braucht und wann es ausgeschlafen ist. Der Schlafbedarf ist unterschiedlich – nicht nur je nach Alter, sondern auch je nach Person. Das kennen wir als Erwachsene ja auch, und genauso ist es bei den Kindern.