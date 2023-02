Brauchen Kinder diverses Spielzeug?

Erste Schritte in die richtige Richtung

Doch es gibt auch Positives zu berichten. Das Bewusstsein für Vielfalt wachse bei Kinderbuchverlagen genauso wie in der Spielzeugbranche, weiß Janina Vernal Schmidt vom Institut für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Hildesheim. "Ein schönes Beispiel dafür sind die Onlineshops und Geschäfte für diversitätsbewusstes Spielzeug und Bücher. Einer von ihnen ist Tebalou aus Berlin, dort gibt es Puppen mit verschiedenen Hautfarben oder Brettspiele frei von Genderklischees", sagt die Sprachwissenschaftlerin. Auch große Marken wie Playmobil, Lego oder eben Mattel sind bemüht, ihre Sets vielfältiger zu gestalten. Rollstuhlfahrer fahren im Skaterpark, Frauen fliegen ins Weltall oder leiten die Feuerwehrstation. Auch People of Colour sind in den Sets präsenter geworden. Auf die antiquierte Darstellung von Ureinwohnern wird weitestgehend verzichtet. Studien zu dem Erfolg dieser Bemühungen seien aber rar, weiß Vernal-Schmidtund stellt fest: "Der Blick in große Spielzeugkataloge zeigt sicher positive Ansätze, gleichzeitig ist noch viel Luft nach oben. Es wird immer noch stark zwischen Mädchen und Jungs unterschieden, überholte Stereotypen werden bedient." Von einem nachhaltigen Erfolg möchte die Sprachwissenschaftlerin deshalb auch erst reden, wenn vielfältiges Spielzeug eben nicht mehr bewusst gesucht werden muss, sondern in jedem Regal zu Verfügung steht. Solange sich vor allem gut informierte Eltern um vielfältiges Spielzeug oder Kinderbücher sorgen, sei das nicht mehr als ein Anfang.