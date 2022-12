Wochenbett-Checkliste: Diese ultimativen TIPPS wirken Wunder!

Das sind die besten Wochenbett-Binden

Auch ich war vor der Geburt noch schnell auf der Suche nach den besten XXL-Binden fürs Wochenbett. Denn viele meiner Freundinnen hatten mir schon verraten: "Nehm dir am besten 'ein paar' dieser ultra-dicken Binden aus dem Krankenhaus mit!" Doch ich wollte auch einen eigenen Vorrat an Wochenbett-Binden zu Hause parat haben. Deshalb begann ich die Recherche. Die "Cosmea Pelzy Protect Vlieswindeln/Saugvorlagen für Wöchnerrinnen" sind tatsächlich am besten – und kommen den Krankenhaus-Binden ziemlich nahe. Und noch ein Tipp: Solch eine große Packung lohnt sich ebenfalls, denn anfangs wechselt ihr die Binde wahrscheinlich zieeeemlich häufig.

Wochenbett-Binden mit Zaubertinktur!

Dieses schnelle und einfache DIY für Wochenbett-Binden verschafft euch sofortige Erleichterung, während ihr euch von der Geburt erholt. Alles, was ihr dafür braucht:

Extragroße Binden

1 Teelöffel Hamamelis (alkoholfrei)

1 Esslöffel Aloe-Vera-Gel (unparfümiert)

So geht's:

Binde offen hinlegen. Einen Teelöffel Hamamelis darauf geben, das lindert den Juckreiz. Einen Esslöffel Aloe-Vera-Gel daraufgeben – hilft bei der Linderung von Entzündungen. Mit einem Löffel vermischen. Wieder zusammenklappen. Im Kühlschrank aufbewahren, für den ultimativen Kühleffekt.

