Was steckt in den Präparaten?

Öko-Test störte sich vor allem daran, dass sich in vielen Präparaten noch weitere Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe fanden. Dies sei unnötig und im schlimmsten Fall sogar schädlich. So kann eine zu hohe Aufnahme von Eisen, obwohl kein Mangel vorliegt, das Frühgeburtsrisiko erhöhen.

In zwei der Kapseln und Tabletten fand sich auch Titanoxid, was seit 2022 als Zusatz in Nahrungsmitteln verboten ist.

Testergebnis

Diese Folsäure-Präparate fielen unter anderem durch:

Femibion 1 Frühschwangerschaft Tabletten von Procter & Gamble

Doppelherz Aktiv+ Folsäure, Kapseln Mama Plus mit DHA von Queisser

Natal, Tabletten + Kapseln von Orthomol

Femi Baby Kapseln + Tabletten von Tetesept

Die vollständigen Testergebnisse könnt ihr euch bei Öko-Test bestellen.