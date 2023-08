Das Baby weint, weil es Hunger hat

Am häufigsten ist es tatsächlich schlicht und einfach Hunger. Babys haben keinen Rhythmus beim Essen, sie wollen manchmal auch 30 Minuten später wieder essen. Und das ist total in Ordnung. Zum Glück sind die Mythen, dass zu häufiges Füttern Kinder verwöhnt oder sogar zu Bauchweh führt, überholt. Auch das Stillen nach der Uhr wird so gut wie gar nicht mehr praktiziert. Wenn dein Baby weint, kannst du erst mal die Brust oder eine Flasche anbieten, egal wann die letzte Fütterung war. Manchmal bietet das die fehlende Nähe und Geborgenheit. Die Milch, die es dabei gibt, ist nur eine Art Bonus on top.

Hungergeschrei lässt sich leicht erkennen: Das Baby dreht den Kopf suchend hin und her und saugt an allem. Zuerst wimmert es leise, dann weint es immer lauter. Wenn dein Baby schreit, atmet es nicht gleichmäßig. Trag es am besten erst ein wenig, bis es sich beruhigt hat, und füttere es dann. Einem weinenden Kind sollte man nicht die Brustwarze oder den Flaschensauger in den Mund geben. Es könnte sich verschlucken.