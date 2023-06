Hitzepickel oder Sonnenallergie? Wenn Babys Haut schwitzt ...

So sieht eine Sonnenallergie aus

Zeigen sich auf Babys Haut kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen und rote Quaddeln, die sich zum Beispiel an den Armen, den Händen, am Hals oder auch im Gesicht bilden, handelt es sich vermutlich um eine Sonnenallergie, eine Über­emp­find­lich­keit ge­gen UV-Strah­lung und daraus entstehende freie Ra­di­ka­le. Bei einer Sonnenallergie ist es allein das Sonnenlicht, das die Irritationen auf den UV-exponierten Stellen entstehen lässt – im Gegensatz zu Hitzepickelchen, die durch Wärme und Reibung in Hautfalten erzeugt werden. Bei manchen Kindern wird eine Sonnenallergie aber durch eine Kombination mit Hitze und Sonnencreme noch verstärkt. Dieser Ausschlag juckt in der Regel noch sehr viel unangenehmer.

Da Babys und Kleinkinder ohnehin nicht der direkten und prallen UV-Strahlung ausgesetzt werden sollten, ist eine Sonnenallergie in diesem Alter eher seltener bzw. vermeidbarer.

Sonnenallergie bei Babys: Das können Eltern tun