Ist es gesund, in der Stillzeit Grünkohl zu essen?

Grünkohl und stillen: Passt das zusammen?

Gute Nachrichten für alle Grünkohl-Liebhaber: Auch in der Stillzeit braucht ihr nicht zu verzichten. Zwar galt lange Zeit die Devise, dass auf blähende Lebensmittel verzichtet werden sollte, solange gestillt wird, die Idee von einer solchen "Stilldiät" ist aber mittlerweile obsolet. Wissenschaftliche Belege gibt es nämlich keine dafür, dass bestimmte Lebensmittel – wie Grünkohl – Unannehmlichkeiten bei Babys bereiten.

Welche Vorteile Grünkohl beim Stillen hat

Das grüne Gemüse ist ein sehr wertvoller Lieferant von Vitamin C! Denn in 100 g Grünkohl stecken etwa 105 mg des Vitamins – und damit mehr als doppelt so viel, wie zum Beispiel in einer Zitrone. Weitere Vorteile sind enthaltene Mineralstoffe, wie:

Kalium

Magnesium

Natrium

Kalzium

Und Grünkohl kann mit einem weiteren Pluspunkt dienen: Er ist herzhaft, hat aber sehr wenig Kalorien. Ob frisch aus dem Gemüseregal, tiefgekühlt oder aus der Konserve, ihr könnt mit gutem Gewissen zugreifen.