Gibt es Lebensmittel, die in der Stillzeit verboten sind?

Können Lebensmittel den Geschmack der Muttermilch verändern?

Ja, das stimmt! Hierbei handelt es sich nicht um einen Mythos. Zwar ist die Muttermilch in der Regel ziemlich konstant und gleicht kurzfristige Schwankungen aus – dennoch kann sich ihr Geschmack leicht verändern. Das gilt vor allem für den Verzehr von:

Knoblauch

Gewürzen

Karotten

Besonders stark gewürztes und scharfes Essen kann den Geschmack der Muttermilch also beeinflussen. Verboten sind diese Zutaten deshalb trotzdem nicht. Auch hier gilt: Achtet darauf, wie euer Baby reagiert. Zeigt es euch, dass es weniger trinken mag, so gefällt ihm der Geschmack vermutlich nicht. Die Geschmacksentwicklung beginnt übrigens schon in Mamas Bauch. Lebensmittel, die in der Schwangerschaft bereits (häufiger) gegessen wurden, mag das Baby später mit hoher Wahrscheinlichkeit auch lieber.

Ob scharfes Essen in der Stillzeit auch schaden kann, lest ihr in diesem Artikel: