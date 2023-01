Stillkugeln: Energy Balls als Milchbooster in der Stillzeit

Haltbarkeit und Stillkugeln einfrieren

Pro Tag könnt ihr ruhig drei bis fünf der Energiebällchen essen. Die restlichen Stillkugeln bewahrt ihr am besten an einem kühlen Ort und in einer Tupperdose oder einem Schraubglas auf. Gut eigenen sich Keller oder Kühlschrank. Luftdicht verpackt und kühl gelagert bleiben die Energy Balls dann etwa zwei Wochen haltbar. Habt ihr die Stillkugeln schon auf Vorrat produziert, könnt ihr sie tatsächlich einfrieren. Auch hier ist ein gut verschlossenes Behältnis wichtig.

Stillkugeln kaufen

Die kleinen Energiebällchen gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt und in verschiedenen Ausführungen. Falls ihr also keine Lust habt, sie selber zuzubereiten, könnt ihr die leckeren Stillhelfer auch einfach kaufen.

Tipp: Achtet dabei darauf, dass keine unnötigen Zusätze beigemischt sind. Aromastoffe oder zusätzlich beigefügter Zucker können vermieden werden. Durch die Datteln und Früchte sind die Bällchen nämlich bereits ausreichend gesüßt.