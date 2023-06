Entspanntes Einkaufen mit Kleinindern? Jahaa, das geht wirklich!

Glück für sie – Pech für mich

Nun, liebe fremde Mutter aus dem Internet: Ich würde wahnsinnig gern mit dir in das letzte Jahrzehnt zurückreisen, um dir zu beweisen, WIE echt das Thema ist – und wie nervenaufreibend. Meine Kinder wurden 2014 und 2016 geboren und bis zum Ende der 2010er habe ich – mit jeweils einem von ihm oder aber auch mit beiden gleichzeitig – viele erinnerungswürdige Momente vor schaulustigen Schlangen an der Supermarktkasse verbracht. Oder in der Tiefkühlabteilung. Oder vor dem Cornflakes-Regal. Oder in der Obst- und Gemüse-Abteilung.

Ja, ich denke, ich kann ohne zu lügen behaupten: Keine Abteilung war sicher vor mir, meinen Kindern und ihren Wutanfällen. Und es wäre mir natürlich fremd, damit anzugeben, aber: Meine zahlreichen Erfahrungen in dieser Hinsicht haben mich auch zum Profi gemacht, wenn es um das Deeskalieren dieser Situationen geht.