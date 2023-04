Warum gibt es nach einer Fehlgeburt keinen Mutterschutz?

Petition für Mutterschutz nach einer Fehlgeburt

Natascha Sagorski, PR-Managerin, Autorin und Mutter aus München, rief 2022 eine Petition ins Leben, die für einen gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt plädiert. Mit Erfolg: Ende 2023 soll es einen neuen Gesetzesentwurf geben.

Die Bundesregierung hatte zunächst vorgesehen, "schon" bei einer Fehlgeburt ab der 20. (statt bisher 24.) SSW Mutterschutz zu gewähren. Doch auch davor kann eine Fehlgeburt einen tiefen Einschnitt für die betroffene Frau bedeuten. Schließlich hatte sie ihr Kind bereits wochen- oder sogar monatelang in ihrem Bauch getragen. Und dann soll sie am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, nachdem sie eine Fehlgeburt hatte? Das entbehrt doch jeglichem gesunden Menschenverstand. Schließlich muss so ein Verlust nicht nur körperlich, sondern vor allem auch psychisch erst mal verkraftet werden. Davon kann Natascha Sagorski aus eigener Erfahrung sprechen ...