Ernährungsexpertin verrät: "Darum sollten Kinder unbedingt Süßigkeiten essen"

Essstörungen frühzeitig vorbeugen

Wenn wir Lebensmittel verteufeln und Kindern immer wieder vorschreiben, was sie essen dürfen und was nicht, kann das laut Julia schwerwiegende Konsequenzen haben. "All diese Botschaften führen dazu, dass Kinder das Gespür für ihren Körper verlieren. Sie wissen irgendwann nicht mehr, was sie wann brauchen. Als Jugendliche starten sie dann Diäten, studieren Nährwerttabellen, schlimmstenfalls entwickeln sie Essstörungen. Wir sehen diese Machtkämpfe, die Not der Eltern, die Not der Kinder, die Auswirkungen, wenn der innere Kompass gestört wird. Und wir versuchen, diese Entwicklungen abzumildern."

Julias Rat an alle Eltern: „Wir leben in der Welt, in der wir leben. Und der Zucker ist, ob uns das gefällt oder nicht, Teil dieser Welt. Wir sollten uns vor Augen führen, dass wir die Kontrolle nicht ewig aufrechterhalten können. Spätestens, wenn ein Kind den Schulweg alleine zurücklegt, wird das Taschengeld zum Kiosk getragen. Und dann beginnen Kinder oft, heimlich zu essen. Wenn wir unseren Kindern mithilfe von Vielfalt und Vertrauen ein intaktes Körpergefühl mit auf den Weg geben können, warum sollten wir dann in der Kontrolle bleiben, die dieses Spüren verhindert?“