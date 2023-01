Die Puppe als Kamerad: 8 überraschend positive Effekte auf unsere Kids

1. Die Puppe als Übergangsobjekt

Nach ihrer Geburt merken Babys, dass ihre Mutter nicht mehr andauernd bei ihnen ist. Das bringt leider einen meist schwierigen und vor allem schmerzhaften Prozess mit sich. Sie verstehen einfach nicht, warum das so ist. Bei diesem Prozess kann ihnen eine Puppe als sogenanntes "Übergangsobjekt" helfen. Natürlich geht auch ein Kuscheltier oder eine Schmusedecke – das Kind entscheidet sich selbst dafür, ihr werdet es merken. Wird Mama oder Papa beim Einschlafen vermisst (auch in der Kita), so kann es seine Puppe in den Arm nehmen und mit ihr kuscheln. Sie schenkt eurem Kind Sicherheit, Wärme und Nähe. Dadurch kann eine sehr starke Bindung entstehen. Die Puppe wird so auch zum Beschützer in schwierigen Situationen und tröstet es bei Kummer.

2. Bessere Verarbeitung von Gefühlen

Ob Freude, Wut, Trauer oder Angst: Eine der wichtigsten Hauptaufgaben einer Puppe ist es, unseren Kindern dabei zu helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten. Sie wirken beruhigend und können Spannungen auflösen. Wie oben schon beschrieben, kann die Puppe als Übergangsobjekt (zum Beispiel bei der Kita-Eingewöhnung) viel Trost spenden, wenn Mama mal nicht da ist. Auch Angst, Stress oder Aufregung kann sie reduzieren. Mit der Puppe an ihrer Seite fühlen sie sich sicherer und geborgen.

Mit seiner Puppe spielt das Kind die Welt der Erwachsenen nach – und es kann dabei sogar selbst Regie führen. Ab zirka einem Jahr beginnen Kinder mit dem Nachahmen von bestimmten einfachen Situationen (zum Beispiel kämmen, telefonieren, füttern oder wickeln). Dabei können Puppen sie unterstützen. Je älter unsere Minis werden, desto komplexer werden die Situationen, die sie nachahmen möchten. Dann setzt sich die Puppe mit an den Tisch, wird gefüttert oder auch gewickelt. Und irgendwann lassen Kinder ihre Puppe dann selbst essen oder sich waschen.